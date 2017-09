«Das Timing wird kommen. Ich bin zuversichtlich, dass es ab jetzt nur noch besser wird.»

Obwohl er sich mit zwei langen Matches in den Beinen in der Startwoche eines Grand-Slam-Turniers in einer für ihn ungewohnten Situation wiederfindet, will er nichts an seinen Routinen ändern. Er werde nun zwar mit einem Linkshänder trainieren, aber nicht sehr lange. «Hier geht es auch darum, sich zu erholen. Besonders jetzt. Ich liege wohl noch etwas länger auf dem Massagetisch als sonst. Jetzt muss der Physio einfach etwas mehr arbeiten. Ich hoffe, er will keinen freien Tag», sagt Federer.

Heute trifft er mit dem Spanier Feliciano Lopez (35, ATP 35) auf einen Altbekannten. Wie gegen Juschni hat Federer auch gegen den Linkshänder eine makellose Bilanz (12:0). «Ich kenne ihn gut, das wird mir natürlich helfen.» Vielleicht erinnert sich Federer auch an das Jahr 2003. Damals lag er schon vor dem Wimbledon-Achtelfinal im Rasen, weil ihm ein «stechender Schmerz» in den Rücken gefahren war. Andere hätten vielleicht aufgegeben, Federer aber weigerte sich und spielte dennoch. Er gewann die Partie und am Ende auch seinen ersten von 19 Grand-Slam-Titeln. Sein Gegner damals? Feliciano Lopez.