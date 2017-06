Die Suche nach der neuen Leidenschaft geht los. Heimberg probiert das Rudern. Langweilig. Heimberg probiert das Schwimmen. Langweilig. Dann der Versuch im Wasserspringtraining. Es folgt gleich der erste Kadertest. Bestanden. Und das Feuer ist neu geweckt. Das war mit 12 Jahren. Seither folgt der kontinuierliche Weg an die Spitze. 2015 an der Nachwuchs-EM in Moskau gewinnt Heimberg eine erste Medaille (Bronze). Bald wird klar: Sie will voll auf den Sport setzen.

Schule? Nicht kompatibel!

Der Trainingsaufwand ist auch heute etwa gleich gross wie damals beim Kunstturnen, rund 25 Stunden pro Woche. Doch die Bedingungen in ihrer Heimat sind nicht optimal. In Aarau hat sie nur ein 1-Meter-Brett zur Verfügung (diese Disziplin ist nicht olympisch). Also muss eine Lösung her. Im August 2016 zieht Michelle Heimberg nach Genf zu einer Gast-Familie. Sie gibt auch die Schule auf. Nach einem Jahr an der Kantonsschule Aarau wechselt sie auf ein Fernstudium. «Ein Trainingspensum wie meines ist nicht kompatibel mit einer normalen Schule», sagt sie.