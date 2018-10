Der ärmste Kerl nach diesem wunderbaren Schauspiel ist eigentlich New Jerseys Torhüter Keith Kinkaid. Mit ziemlicher Sicherheit werden ihn seine Mitspieler spasseshalber mit den zwei Gegentreffern verhöhnen, die er gestern kassiert hat. So nach dem Motto: «Erzähl doch noch mal, wie war das damals in Bern...» So würden die Berner mit ihrem Torhüter Leonardo Genoni ihre Spässe treiben, wenn er gegen die Frauen-Nationalmannschaft zwei Tore zulassen würde.

Die Zuschauer haben einen wunderbaren Abend erlebt. Ein Schauspiel mit dem ganzen Brimborium der NHL, gesungener Nationalhymnen und Werbepausen inklusive. Der festliche äussere Rahmen stimmte. Nur war da, wo NHL draufstand, sportlich nicht immer NHL drin. Die Intensität, die Wucht, die Dynamik, die Härte, das Tempo eines NHL-Spiels haben die Zuschauer nicht gesehen. Gestern ist im Berner Hockey-Tempel eine wunderbare Hockey-Operette aufgeführt worden, die in die Geschichte eingeht: Der SCB hat eine NHL-Mannschaft für ihre Arroganz bestraft und erst in der Verlängerung 2:3 verloren. Einen Punkt gegen ein NHL-Team!

New Jersey nicht bei der Sache

Was diesen goldenen, historischen Punkt noch wertvoller macht: Die Mannschaft, die an einem guten Abend die taktisch beste und härteste unserer heimischen Liga sein kann, setzte gestern vielleicht 70 Prozent ihres Potenzials um und spielte etwa mit der gleichen Intensität und Konzentration wie beim Cup-Spiel gegen Wiki-Münsingen (6:0-Sieg) – aber bereits das reichte, um eine NHL-Mannschaft zu blamieren, die nicht bei der Sache war. So ist das heute in der globalisierten Hockey-Welt: Niemand kann es sich leisten, gegen einen Vertreter unserer höchsten Liga nachlässig zu sein. Was logisch ist: Immerhin hat die Schweiz ja auf dem Weg in den WM-Final die Kanadier besiegt.