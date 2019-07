In der vergangenen Saison stand der SC Kriens nach mehreren mit grossem Aufwand betriebenen Heimspielen am Schluss jeweils mit viel zu wenig Ertrag da. Beim Saisonstart vom Sonntagnachmittag war es umgekehrt: Sehr viel hatte der SCK nicht geboten, auch nicht sehr viel Aufwand in Richtung Vaduz-Tor auf sich genommen, aber am Ende hatte die Mannschaft von Trainer Bruno Berner drei Punkte auf dem Konto.

In der ersten Halbzeit wurde Kriens stark unter Druck gesetzt, Vaduz war überlegen. War der SCK mal im Ballbesitz, dauerte es nur wenige Sekunden und das Liechtensteiner Team von Trainer Mario Frick war wieder am Drücker.

Möglich machte den Krienser Vollerfolg der 21-jährige Rrezart Hoxha, der in diesem Sommer für zwei Jahre verpflichtet wurde. Der Schwyzer Hoxha, in Ibach aufgewachsen, hatte in den Vorbereitungsspielen sieben Tore erzielt und damit die Krienser Verantwortlichen überzeugt.

Gegen Vaduz realisierte Hoxha praktisch aus null Torchancen einen Treffer. Dario ­Ulrich hatte in der Nachspielminute der ersten Halbzeit in den Strafraum geflankt, wo Hoxha den Ball in Richtung Tor und über den Liechtensteiner Torhüter ablenkte. Hoxha sagt: