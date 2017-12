Der Optimist hingegen wird ausführen, dass Cologna selten bereits in Davos so nah an der Weltspitze dran war wie heuer, dass der 31-Jährige seine beiden Schwachstellen Asthma und Wade im Griff hat und dass die traditionelle Steigerung des Münstertalers im Hinblick auf die Tour de Ski (30. Dezember bis 7. Januar) ihn beim ersten Saisonhöhepunkt schon zum Siegesanwärter macht. Geschweige denn bei Olympia.

Und der Optimist wird sagen, dass Nathalie von Siebenthal in Davos nur 16 Sekunden auf Siegerin Ingvild Flugstad Östberg aus Norwegen verlor, dass sie bei halber Distanz sogar in Führung lag und dass sie im Ziel höher gehandelte Athletinnen wie Charlotte Kalla und Marit Björgen hinter sich liess. Und wem dies gelingt, der gehört auch in Pyeongchang zu den ganz heissen Medaillenkandidaten.

Baumann so gut wie noch nie

Von Siebenthal auf jeden Fall ist optimistisch, dass es eine Frage der Zeit sei, bis sie ihre furiose Anfangspace ganz bis ins Ziel wird durchziehen können. Davos hat aber auch gezeigt, dass sie derzeit die einzige Schweizer Athletin in Tuchfühlung zur absoluten Weltspitze ist.

Anders sieht dies bei den Männern aus. Dort reift neben Cologna mit Jonas Baumann immer deutlicher ein zweiter Teamleader heran. Der ehemalige Klassisch-Spezialist zeigte mit Rang 11, eine gute Minute hinter Sieger Maurice Manificat, seine bisher beste Weltcupleistung in einem Skating-Distanzrennen. Der 27-Jährige bewies damit eindrücklich, dass er die im Frühjahr erlittene Ermüdungsdepression überwunden und die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat. «Ich höre jetzt mehr auch auf mich und nicht nur auf den Trainingsplan», sagt Baumann zu seinem Erfolgsrezept.