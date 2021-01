Der nächste Verdacht: Flucht vor der Polizei übers Dach – das Protokoll der Corona-Party-Nacht

Es gab eine Zeit, da war die Welt des Breel Embolo rosarot. Er eroberte die Fussball-Welt im Sturm. Alles schien leicht. Alles schien wunderbar. Die Herzen flogen ihm von überall her zu. In Basel. In der Schweiz. Die Fans sangen: «Oh Embolo!»

Und jetzt? Schaut die Fussball-Welt irritiert nach Deutschland und fragt: Oh Embolo, ­warum nur? Sein Name ist in den letzten 48 Stunden omnipräsent. Der Grund ist kein guter. Im Gegenteil. Die Schlagzeilen sind so gestaltet, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas haften bleibt – egal, wie diese Geschichte ausgeht.

Die schönsten Tage seit Sommer 2016 enden abrupt

Sie beginnt am Samstagabend. Embolo hat mit Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart 2:2 gespielt. Ein Tor ist ihm nicht gelungen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Weil ­Embolo für seinen Verein so wertvoll ist wie noch nie. Weil ihm diese Saison endlich einige gute Leistungen am Stück gelingen. Weil er seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Borussia in der Champions League in den Achtelfinal stürmte. Kurz: Es sind sportlich die schönsten Tage für Embolo, seit er im Sommer 2016 Basel in Richtung Deutschland verlassen hat.

An diesem Samstag also fährt Embolo zu einem Freund nach Essen, 50 Kilometer ­östlich von Mönchengladbach. Er will den Abend vor dem Fernseher ausklingen lassen, ein bisschen Basketball schauen, schliesslich hat die NBA kurz vor Weihnachten den Betrieb wieder aufgenommen. Ein bisschen Ablenkung vielleicht vom stressigen Fussball-Alltag. Doch plötzlich: Polizei-­Besuch. Und ein böser Verdacht: War ­Embolo Teil einer illegalen Corona-­Party? 15 leicht bekleidete Frauen und acht Männer, ohne Masken, ohne ­Abstand, im Lokal «Café extrablatt»?