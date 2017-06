Und so kam es: An einem regnerischen Tag stehe ich wieder an der Startlinie, die Banane und die Energie-Gels in der Rückentasche verstaut, den Trinkbehälter, gefüllt mit isotonischem Getränk, am Rahmen befestigt. Mein Gegner an diesem Tag, wie auch einige Wochen zuvor, die 2. Etappe der Tour de Suisse. Ein malerischer Rundkurs, der von Cham über Hohenrain auf den Horben führt und von dort zurück nach Cham. Viermal werden am 11. Juni die 176 Fahrer der Tour de Suisse diese Runde fahren. Ich gebe mich mit einer Runde zufrieden.

Die richtige Gangwahl entscheidet

Die Start- und Ziellinie in Cham ist unspektakulär. Eine Kleintierpraxis, ein Transportunternehmen. Am Sonntag aber werden hier unzählige Fans stehen, um die Profis anzufeuern. Doch heute: Ein älterer Herr mit Schirm und Hund, der mich kritisch mustert. Weiss er, dass hier einer ist, der nur so tut als ob?

Die Höhenprofile aller Tour-de-Suisse-Etappen: