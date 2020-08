Der Mann des Spiels: Kingsley Coman ist hochtalentiert, doch Verletzungen und zwei Legenden bremsten ihn

Coman, in Paris geboren, bei PSG aus- und bei der Juve weitergebildet, wechselte 2015 zum FC Bayern. Er schuf seither wenig Bleibendes. Das mag am Selbstverständnis der Münchner liegen, deren kollektive Erinnerung sich auf ein paar Wochen im Frühling konzentriert. Das liegt aber auch an Coman, wenngleich er seit 2013 durchgehend zu Meisterehren kam. Er fiel zwar kaum einmal ab, doch auch selten auf. Vor allem aber fiel er aus.

Kingsley Coman, der französische Flügelspieler vom FC Bayern, hat beides: Improvisationstalent und Geschwindigkeit. In der Bundesliga dribbeln – gemessen an den Einsatzminuten – nur wenige erfolgreicher als Coman. Er beschäftigt und bindet Gegenspieler. Und doch: Ruhm hat er erst seit gestern. Seit seinem Kopfballtreffer im Champions-League-Final gegen Paris Saint-Germain. Warum eigentlich?

2018 riss sich der 24-Jährige zweimal das Syndesmoseband. Und ein bisschen ging auch etwa in ihm drin kaputt. Er deutete an, dass er eine dritte Operation wohl nicht mehr durchführen lassen würde. Es waren konkrete Gedanken an ein Karriereende. Vielleicht wird am Beispiel Comans die Machtlosigkeit des Profisportlers deutlich. Er kann seinen Beruf nur ausüben, wenn der Körper mitmacht.

Das Erbe von Ribéry und Robben

Das spürten auch Franck Ribéry und Arjen Robben, die das Flügelspiel der Münchner über zehn Jahre lang prägten und irgendwann älter und verletzungsanfälliger wurden. Vor einem Jahr verliessen sie den Verein und machten damit Platz für Serge Gnabry und Coman, und inzwischen auch Leroy Sané.