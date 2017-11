Nach seiner Verletzung am 20. April 2017 war der rote Teil der Stadt in Schockstarre. Der beste Torschütze, der einflussreichste Spieler, diese herausragende Type – ausser Gefecht gesetzt. Eine Leere tat sich auf. Wer bloss sollte diese füllen in einem Kader, das an grossen Namen zunehmend ärmer geworden war? Klar, da war letzte Saison noch Wayne Rooney.

Oder besser ein Schatten dieses einst so genialen Spielers. Oder Michael Carrick, das letzte Überbleibsel der Grandseigneurs um Giggs und Scholes, der aber trotz Ernennung zum Captain keine Rolle spielt und an Charisma und Aussenwirkung einen Zlatan nicht auch nur annähernd ersetzen könnte.

Pogbas Last

In der Person von Paul Pogba schien eine Lösung gefunden. Doch die Last, der teuerste Spieler der Welt zu sein (bis zum Neymar-Transfer), war zu gross. Endlich in Form, stoppte auch ihn eine Verletzung. Also wurden die Rufe nach Ibra immer lauter. Selten war die Sehnsucht nach einem Spieler in Old Trafford in den letzten Jahren so intensiv gewesen.

Kein Tag verging, an dem nicht über Ibrahimovic geredet oder an ihn gedacht wurde. So war seine Rückkehr – nur 7 Monate nach der ersten grossen Verletzung seiner Karriere – mit dem Ende einer Leidenszeit gleichzusetzen.

Als am Freitag klar wurde, dass er im Kader stehen würde, war auch klar: er wird spielen. Denn ein Ibrahimovic setzt sich nicht 90 Minuten auf die Bank. Er ist im Löwen-Rudel nicht Mitläufer, sondern Alphatier. Dafür hat er sich zurückgekämpft – wie ein Löwe.