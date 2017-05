Es war trotz allem ein souveräner Aufstieg. Ist er ein Ausdruck für die gute Arbeit des FCZ oder einfach nur die logische Konsequenz davon, dass, überspitzt ausgedrückt, das Budget mit 20-Millionen Franken so gross ist, wie jenes der neun Gegner zusammen?

Erfolg kann man sich nicht kaufen. Aber es braucht gewisse Investitionen, wenn man erfolgreich sein will. Es war ein wichtiges Zeichen des Präsidenten-Ehepaars, direkt nach dem Abstieg zu sagen, es gebe keine Budgetkürzungen. Es war wichtig, die Geldmittel für seriöse Arbeit zur Verfügung zu haben. Es wurden gute Voraussetzungen geschaffen.

Was hat Ihnen sonst gefallen?

Ich habe extrem hohe Ansprüche. Deshalb bin ich selten zufrieden gewesen. Ich möchte tollen, mutigen und furchtlosen Fussball sehen, eine absolute Intensität in jedem Spiel. Es gab Momente, die mir gefallen haben. Aber auch viele andere.

Sie haben beim Cupspiel gegen Basel und beim «Endspiel» um den Einzug in die K.O.-Phase der Europa League gegen Osmanlispor den Hunger vermisst.

Das sind Beispiele für Spiele, die zu einem besonderen Moment hätten führen können. Den absoluten Ehrgeiz und Hunger braucht es einfach, wenn man nahe an einem Ziel ist, um es dann auch zu erreichen. Wenn wir mehr Willen als der Gegner gehabt hätten, wären die Überraschungen möglich gewesen. Wir hatten insgesamt einen tollen Auftritt in der Europa League, aber wenn es eng wird, entscheidet nun mal die Winnermentalität. Das haben wir nicht hingekriegt. Das soll jetzt aber kein Vorwurf an die Mannschaft sein.

Weshalb lief es dem FCZ im Frühjahr nicht mehr so gut?

Wir sind dabei, es zu analysieren. Wir hatten uns etwas anderes vorgenommen. Ich dachte sogar, wir könnten uns in der Rückrunde noch einmal steigern. Das ist nicht gelungen.

War man sich des Aufstiegs zu sicher und verlor die Spannung?

Die Spieler sind auch nur Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht gegen die Genügsamkeit ankämpfen. Es geht um eine erfolgreiche Zukunft.

War es ein grosser Vorteil, schon früh für die Super League planen zu können?

Ich bin immer auf dem Boden geblieben. Das Unentschieden zu Hause gegen Winterthur Mitte März war eine klare Warnung. Wir haben immer zweigleisig geplant.