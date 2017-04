Kennen Sie das Gefühl, das sich einstellt, nach dem Erreichen eines grossen Zieles? Nach der Lehrabschlussprüfung, im Ziel nach dem ersten Marathon oder im Geburtssaal, kurz nachdem das erste Kind das Licht der Welt erblickte. Zuerst ist da Euphorie, eine riesige Genugtuung. Alles ist gut, alles ist schön. Dann aber kommt die Leere. Manche fallen gar in eine Depression. Besonders gefährdet sind jene, die sich keine neuen Ziele gesteckt haben. Wenn da nichts ist, wonach man sich strecken, wofür man sich verreissen oder worauf man hinarbeiten könnte.

Die Chancen von YB sind nur theoretischer Natur

Sie mögen sich nun zu Recht fragen, was das mit Fussball zu tun hat. Die Antwort ist einfach: sehr viel. Denn eigentlich ist der FC Basel schon Meister. Das sagt der gesunde Menschenverstand. Sieben Runden stehen noch aus, 21 Punkte Vorsprung hat der FCB und weist ein derart besseres Torverhältnis aus als YB, dass die Chancen der Berner bloss noch theoretischer Natur sind. Selbst wenn Basel die verbleibenden Spiele allesamt mit einer Differenz von zwei Toren verlieren sollte, während YB immer mit derselben Differenz gewänne, wäre Basel noch immer vorne. Das wichtigste Ziel, der Meistertitel, ist also praktisch in trockenen Tüchern. Wie also bleibt man da motiviert?

Neue Ziele braucht der FCB

«Nicht viele Mannschaften befinden sich in der luxuriösen Situation, dass sie sieben Runden vor Schluss einen solchen Vorsprung haben», sagt FCB-Trainer Urs Fischer. Trotzdem soll kein Gefühl der Sättigung aufkommen. Das ist die grosse Herausforderung, mit der sich der Trainer konfrontiert sieht. In erster Linie appelliert er dabei an den Berufsethos, den Willen der Spieler, immer und immer wieder gewinnen zu wollen, Leistung zu zeigen, sich aufzudrängen. Auch im Hinblick auf die neue Saison, das neue Konzept, den neuen Trainer.