Seit 2013 im Besitz der Lizenz

Auf dem Rückflug in die Schweiz nach dem Doppel-Olympiasieg von Salt Lake City durfte Ammann im Cockpit mitfliegen. Das gab ihm nochmals einen Schub, diesen Traum wirklich zu realisieren. Später, als Botschafter der Uhrenmarke «Breitling», ging es in deren Jet-Staffel rasant mit Loopings und im Sturzflug in die Luft. Da war es definitiv um den erfolgreichsten Schweizer Wintersportler geschehen.

2012 steuerte er erstmals ohne Fluglehrer an Bord eine Maschine, 2013 erlangte er das Privatpilotenbrevet und hebt nun als Mitglied beim Aéroclub Wangen-Lachen nebst der Patrouille Suisse ebenfalls mehr oder weniger regelmässig vom kleinen Flugplatz direkt beim Hafen am Zürichsee ab.

Allerdings fehlt dem Toggenburger oft die Zeit für die praktische Flugerfahrung. «Ich komme fast nicht mehr zum Fliegen», sagt Ammann und meint damit nicht die zwischenzeitliche Baisse auf der Schanze. Spitzensportler, zweifacher Familienvater, Geschäftsmann, gefragter Werbebotschafter – die Woche hat schlicht zu wenig Stunden, um wirklich in die Luft zu gehen.

«Selbst meine Frau hat mir kürzlich gesagt, ich solle doch wieder mal ins Flugzeug steigen. Sie weiss auch, wie viel es mir bedeutet.» Deshalb freut sich der 36-Jährige auf die Zeit nach der Karriere, denn die Erlangung der ATPL-Lizenz ist mehr als persönliche Befriedigung. Simon Ammann kann sich durchaus vorstellen, später mal regelmässig am Steuer eines Business-Jets zu sitzen.

«Einfach so loszufliegen, war ziemlich cool und einfach», erinnert sich Simon Ammann an seinen ersten Flug. Die Euphorie war schnell entfacht. «In der Luft kam mir dann aber der Gedanke, dass ich irgendwann auch wieder landen muss». Zwar nicht mit Telemark, aber doch auch sauber und mit Einbezug der Windverhältnisse.

Es ist der typische Simon Ammann, der hier von der Fliegerei spricht. Mit seinem unverwechselbaren Mix aus Leidenschaft und technischer Detailbesessenheit. Wenn er darüber redet, wie das Lernen auf die Prüfungen den Kopf fit hält. Wie alles, was er beim Fliegen macht, zum Teil seines Wissens-Rucksacks wird. Wie es ihm immer auch darum ging, herauszufinden, «was genau hinter dieser Fliegerei steckt: Wieso fliegt ein Flugzeug? Und was machen die genau dort oben in der Luft?».