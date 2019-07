Ecstasy für die nächste Party, Beta-Blocker vor der wichtigen Uni-Prüfung, Antidepressiva gegen die schlechte Stimmung und Botox zur Glättung der ersten Falten – Medikamente gehören in unsere auf Perfektion getrimmte Leistungsgesellschaft wie der notorische Blick aufs Handy. Wir wachsen mit der Pille für jede Gelegenheit auf.

Krankheiten werden mit Chemie abgewürgt, die körperliche Energie mit Aufputschmitteln gesteigert. Die grosse Doping-Razzia von letzter Woche ist nicht mehr als ein Spiegelbild unseres Lebensstils.

3,8 Millionen unerlaubte Medikamente, 24 Tonnen Steroidpulver und neun illegale Dopinglabore haben die Ermittler aus 33 Ländern in einer gemeinsamen Aktion sichergestellt. 17 kriminelle Gruppen in ganz Europa wurden im Zuge der «Operation Viribus» zerschlagen, 234 Personen festgenommen. Beeindruckende Zahlen eines in der Geschichte des Freizeitsports einmaligen Polizeieinsatzes.

Potenzmittel für den Schwellkörper und Aufbaupräparate für die Muskeln

Der Handel mit illegalen Substanzen ist ein boomender Markt, dies zeigt die Statistik des deutschen Zolls. Dort hat sich die Beschlagnahmung von unerlaubten Medikamenten innerhalb von vier Jahren verzehnfacht. Auch die Schweizer Zollverwaltung weist für 2018 Rekordzahlen aus: 483 abgefangene Sendungen gingen an Antidoping Schweiz, 3203 an Swissmedic, die Aufsichtsbehörde für Arzneimittel. An erster Stelle stehen Erektionsförderer und Schlankmacher.

Im Freizeitsport dominieren Anabolika-Präparate und Wachstumshormone. Es geht in erster Linie um Körperkult und Eitelkeiten. Der perfekte Body wird im Fitnessstudio geformt und das Werk mit dem Griff zur Pille abgerundet. Der Hobbyläufer prahlt mit seinem neuen Rekordlauf im Marathon, der Velofahrer will auch mit 50 im Aufstieg zum Gotthard eine gute Figur machen.