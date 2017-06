So klar das Verdikt war, so schwer tat sich das grösste Schweizer Radtalent der Gegenwart damit, die Niederlage zu akzeptieren. «Ich bin hierher gekommen, um den Prolog zu gewinnen», gab der 23-Jährige zu, dass seine Erwartungen nicht erfüllt worden waren. Schon als kleiner Junge hatte er davon geträumt, einmal im «Goldtrikot» der Tour de Suisse fahren zu dürfen – «so wie es auch Globi in seinem Buch erleben durfte», wie er am Tag vor seinem ersten grossen Auftritt an der Schweizer Rundfahrt beschrieben hatte.

«Ich dachte eigentlich, dass er mich schlagen würde»

Nun: Rohan Dennis hatte etwas dagegen, dass sich der Traum des Thurgauers erfüllte. «Ich dachte eigentlich, dass er mich schlagen würde», sagte der Australier, nachdem er auf dem Leaderstuhl im Ziel auf die Zeiten der Konkurrenten wartete. Küng hatte, bevor er zum Einfahren auf die Rolle ging, als letzte Fahrt ausgerechnet jene seines BMC-Teamkollegen gesehen. Und gewusst, dass diese Zeit nur schwer zu knacken sein wird. «Da wurde die Denkmaschine in meinem Kopf angeworfen», so Küng, dem – so seine eigene Einschätzung – vor allem auf den letzten zwei Kilometern das Stehvermögen gefehlt habe. «Mir fehlt da noch etwas die Substanz. Man sagt nicht umsonst, dass Radprofis drei Saisons brauchen, ehe sie ihr Potenzial ausschöpfen können.»

Die Höhenprofile aller Tour-de-Suisse-Etappen: