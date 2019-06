Die vergangenen zehn Jahre lang galt: Schwingen ist, wenn an den wichtigsten Festen ein Berner gewinnt: die Königstitel 2010 (Kilian Wenger), 2013 (Matthias Sempach) und 2016 (Matthias Glarner) gingen ebenso ins Bernbiet wie die Siege am Kilchberg-Schwinget 2008 (Christian Stucki) und 2014 (Sempach) und am Unspunnenfest 2017 (Stucki). Nur der St. Galler Daniel Bösch konnte mit seinem Unspunnensieg 2011 zumindest kurzzeitig die Phalanx der Berner durchbrechen. 2019 scheint die Ära der Berner Könige zu Ende. Zumindest wenn man gut zwei Monate vor dem Eidgenössischen Schwingfest in Zug (24. und 25. August) auf die Form der Königsanwärter schaut. Die Topfavoriten kommen aus der Ost- und Innerschweiz. Die Dreisterne-Favoriten

Armon Orlik 24 Jahre, Nordostschweiz, 39 Kränze, 16 Kranzfestsiege Der Schlussgangverlierer des Eidgenössischen 2016 (gegen den Berner Matthias Glarner) ist

der kompletteste Schwinger der Gegenwart: technisch brillant, enorm fleissig und gewissenhaft. Seine Wurzeln hat Orlik im Judo, darum kann er seine Schwünge beidseitig ansetzen. Das macht ihn extrem unberechenbar. Dies alles gepaart mit seiner Vielseitigkeit und Explosivität macht den vierfachen Kranzfestsieger der Saison (bei vier Starts) zum Topfavoriten auf den Titel.

Joel Wicki 22 Jahre, Innerschweiz, 40 Kränze, 10 Kranzfestsiege Er ist der Kleinste (1,82 Meter) unter den grossen Anwärtern auf den Königstitel (Orlik: 1,90 m, Giger: 1,93; Reichmuth: 1,98). Das ist aber schon Wickis einzige «Schwäche». Zuletzt auf dem Stoos zeigte er eindrücklich, was ihn ausmacht: eine Explosivität, der kaum ein Schwinger standhalten kann. Oft liegen seine Gegner schnell im Sägemehl. Und falls es doch einmal länger geht und es sogar zu einem Bodenkampf kommt – kein Problem: Auch das beherrscht er mittlerweile.

Samuel Giger 21 Jahre, Nordostschweiz, 32 Kränze, 13 Kranzfestsiege Giger ist ein Naturtalent, das den Aufwand nicht scheut. Sein Können führte ihn früh zu Erfolgen und diese wiederum geben ihm ein Urvertrauen in seine Stärke. Mental unerschütterlich, körperlich austrainiert – diese Mischung macht ihn aus. Am Sonntag gibt er am Nordostschweizerischen sein Comeback nach einer Schulterverletzung. Zweifel, dass er topfit ist, bestehen nicht. Dass er erst ein Kranzfest (angeschlagen auf Rang 5) in dieser Saison bestritt, wird zur Nebensache.

Pirmin Reichmuth 23 Jahre, Innerschweiz, 14 Kränze, 3 Kranzfestsiege Er erinnert mit seinem Körperbau – diesem fast perfekten Mix aus Grösse, Kraft und Athletik – an den zurückgetretenen Berner Schwingerkönig von 2013, Matthias Sempach. Modellathlet Reichmuth gewann in der Innerschweiz die ersten drei Kranzfeste in der Saison auf eindrückliche Art und Weise. Auf dem Stoos war nur Sieger Joel Wicki besser klassiert. Diese «Niederlage» hilft ihm, die Erfolge nicht als selbstverständlich zu nehmen. Der Königstitel wird über ihn führen. Die Zweisterne-Favoriten

Christian Stucki 34 Jahre, Bern, 126 Kränze, 41 Kranzfestsiege Hätte sich Christian Stucki am Emmentalischen im Mai nicht am Knie verletzt und deshalb bisher fast die ganze Saison verpasst, dann wäre er natürlich ein Dreisterne-Kandidat auf den Königstitel. Auf dem Brünig dürfte er Ende Juli sein Comeback geben. Dann wird man wissen, wie es um die Form des Seeländers steht.

Nick Alpiger 22 Jahre, Nordwestschweiz, 39 Kränze, 4 Kranzfestsiege Der Leader der Nordwestschweizer hat auf dem Stoos bewiesen, dass er mit den Besten des Landes mithalten kann. Er stellte zum Auftakt gegen Reichmuth und blieb bis zum Schluss unbesiegt: Rang vier. Wie Orlik kann er beidseitig schwingen, gepaart mit seiner Hartnäckigkeit macht ihn das zu einem unangenehmen Gegner.

Daniel Bösch 31 Jahre, Nordostschweiz, 104 Kränze, 22 Kranzfestsiege Der zweifache Kranzfestsieger der Saison schont sich vorsichtshalber am Sonntag (Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen). Es ist eine reine Vorsichtsmassnahme. Der 130-Kilo-Mann, der fast nie verliert, ist in dieser Saison dynamisch wie nie. Das macht ihn im Angriff gefährlicher. Und Siege bringen Schwinger weiter als Gestellte.

Bernhard Kämpf 31 Jahre, Bern, 76 Kränze, 7 Kranzfestsiege Der zweifache Brünig-Sieger gewann in dieser Saison zwar schon zwei Kranzfeste – nachdem er 2018 wegen einer Hüftoperation komplett ausgefallen war. Doch deshalb bestehen gewisse Zweifel, ob er schon im Konzert der ganz Grossen mitschwingen kann. Beim Schwarzsee-Schwinget zog er zuletzt gegen Daniel Bösch den Kürzeren.

Sven Schurtenberger 27 Jahre, Innerschweiz, 43 Kränze, 5 Kranzfestsiege Er belegt in der renommierten Jahreswertung der Schwingerzeitung «Schlussgang» hinter den Topcracks Orlik, Reichmuth und Wicki Rang vier. Der 133-Kilo-Mann ist wie Christian Stucki ein Koloss im Sägemehl, und es ist für jeden Gegner enorm schwierig, ihn zu bezwingen. Seine oft raue Art, zu schwingen, sorgt aber für Kritik.

Roger Rychen 27 Jahre, Nordostschweiz, 48 Kränze, 0 Kranzfestsiege Er ist der wohl beste Schwinger, der noch nie ein Kranzfest gewonnen hat. Sein Problem: Er kann zwar jeden Gegner schlagen, aber auch gegen Aussenseiter verlieren. Weil seine risikoreiche Art zu schwingen ihn anfällig auf Konter macht. Er schloss in dieser Saison zwei Kranzfeste auf Rang zwei ab – zweimal hinter Armon Orlik. Matthias Aeschbacher 27 Jahre, Bern, 54 Kränze, 6 Kranzfestsiege Der Emmentaler feierte am letzten Sonntag am Schwarzsee-Schwinget den bisher wichtigsten Sieg seiner Karriere. Er krönte damit eine Saison, in welcher er bisher sehr konstant agierte. Er gehört zwar nicht zu den Topfavoriten in Zug, aber sein grosses Ziel, ein eidgenössischer

Kranz, liegt absolut im Bereich des Möglichen.