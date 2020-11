«Der Athlet darf nie Werkzeug eines Trainers werden»

Ab kommendem Montag findet vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne der Berufungsprozess gegen den amerikanischen Leichtathletik-Startrainer Alberto Salazar statt. Der langjährige Leiter des Nike Oregon Projects wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Arzt Jeffrey Brown in erster Instanz wegen der Anwendung von Dopingpraktiken für vier Jahre gesperrt. Auch in der Schweiz trainieren die ehemalige Weltklasse-Athletin Sandra Gasser und der Berner Sportarzt Christoph Kellerhals gemeinsam hoffnungsvolle junge Mittelstrecken-Athleten. Und im Gegensatz zu Salazar wurde Gasser in ihrer Aktivkarriere sogar wegen Doping verurteilt. Was sagen die beiden zum «Fall Salazar», und wo ziehen sie die ethischen Grenzen bei der Betreuung von Spitzensportlern?

Wie weit haben Sie den Dopingfall um das Nike Oregon Project und dessen Cheftrainer Alberto Salazar verfolgt?

Christoph Kellerhals: Aufgrund der Person und des Themas verfolgte ich die Entwicklung sehr interessiert. Salazar war bereits als Athlet sehr grenzwertig. Ein Charakterzug, der sich bis heute hinzieht. Auch für seine Idee des Nike Oregon Projects – weisse Läuferinnen und Läufer so stark zu machen wie die afrikanischen Athleten – musste er Dinge absolut auf die Spitze treiben. Salazar wurde öfters als Hobby-Apotheker verschrien, der Dinge ausprobiert und schaut, wie weit man das aktuelle System ausreizen kann.

Sandra Gasser: Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich ständig damit beschäftigt, die Grenzen auszuloten, diese auch mal überschreitet. Grundsätzlich finde ich es durchaus spannend, kreativ im Training zu sein. Salazar hat viele technische Innovationen erarbeitet. Das finde ich bemerkenswert und darf kopiert werden, er hatte auch gute Ideen. Aber die Dinge, die ihm nun vorgeworfen werden, überschreiten die Grenzen. Die Einstellung, dass alles, was nicht nachgewiesen werden kann, in Ordnung geht, ist nicht akzeptabel.

An Grenzen zu gehen, ist im Spitzensport alltäglich. Muss man sich als Trainer regelmässig ethische Fragen stellen?

Sandra Gasser: Im Leistungsbereich, in welchem wir arbeiten, müssen wir uns das nicht fragen, weil wir mit keinen kritischen Grenzen zu tun haben. Wir funktionieren mit unseren spezifischen Fähigkeiten als Trainerteam zumeist in Bezug auf Prävention zusammen. Das erachten wir als wertvoll in der Ergänzung von Trainer und Arzt. Wir reden mit unseren Athleten nicht einmal über Nahrungsergänzungsmittel.

Christoph Kellerhals: Wir bewegen uns in absolut anderen sportlichen Dimensionen, als es Salazar und Doktor Brown taten. Bevor nicht die allgemein bekannten wissenschaftlichen Trainingsgrundlagen ausgereizt sind, muss man an ethisch grenzwertige Methoden sowieso überhaupt nicht denken.

Bei vielen Dopingfällen spielen Ärzte eine Hauptrolle. Wofür braucht es den Arzt im Training, und kann er nicht eine Gefahr sein?

Sandra Gasser: Es braucht ihn vor allem betreffend Bewegungsapparat. Grössere oder kleinere Verletzungen sind im Spitzensport tägliches Business. Als Trainerin möchte ich eine unmittelbare Beurteilung der Situation. Ist es notwendig, das Training zu unterbrechen? Etwas, das Trainer und Athleten wenn immer möglich vermeiden wollen. Da ist die Beurteilung des Arztes extrem hilfreich.

Christoph Kellerhals: Dem stimme ich absolut zu. Ich bin nicht gefragt für eine pharmazeutische Belieferung der Athleten, sondern ich unterstütze bei der Prävention und beim Umgang mit der eigenen Gesundheit während Training und Wettkampf.

Aber einen Arzt braucht es zum Dopen immer noch?

Christoph Kellerhals: Er braucht aber ziemlich viel spezifisches Fachwissen. Es ist ein totaler Irrglaube, dass ein Sportarzt per se einfach so weiss, wie er einen Athleten dopen müsste. In der sportmedizinischen Ausbildung in der Schweiz ist das richtigerweise kein Thema. Das Wissen des Arztes ist ein ganz anderes als das, was zum Dopen tatsächlich verlangt wird.

Wo ziehen Sie bei der Leistungsoptimierung von Athleten die Grenze?

Sandra Gasser: Ich mit meiner Vergangenheit weiss, was es heisst, wegen Doping angeklagt zu werden. In diesem Bereich trage ich meinen Athleten gegenüber eine besonders grosse Verantwortung. Der Athlet darf auch nie das Werkzeug eines Trainers werden.

Christoph Kellerhals: Unsere Grenzen sind durch die klaren Antidoping-Richtlinien fix gegeben. Ich persönlich würde nie etwas machen, das meine Existenz als Arzt gefährden könnte. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich als «Wundertrainer» zu profilieren. Ich will hinter dem stehen, was ich tue. Selbstverständlich muss man nicht das aktuelle Wissen der Trainingslehre und der Sportmedizin wegschieben und alles so machen wie vor 50 Jahren. Aber auf eine Weise, dass man bei den Erklärungen stets bei der Wahrheit bleiben kann.

Ein Zitat von Salazars Athletin Mary Cain: «Ich war in einem System gefangen, das von Männern für Männer konzipiert wurde. Es zerstört die Körper junger Frauen.» Kommt eine Frau in der Trainerrolle nie in die Situation, eine Athletin zu «missbrauchen»?

Sandra Gasser: Ich kann als Frau nicht beurteilen, wie sich die Zusammenarbeit mit jungen Athletinnen für einen Mann anfühlt. Ich glaube auch nicht, dass ein Mann grundsätzlich Athletinnen nicht versteht. Es ist mehr eine Frage der Fähigkeit zur Empathie als eine des Geschlechts. Ich selber war als Athletin auch mit Themen wie dem optimalen Gewicht konfrontiert. Diese Gewichtsvorgabe habe ich mir selber auferlegt. Aber es gab auch Jahre, wo ich einen persönlichen Kampf damit hatte. Ich bin sicher eine Person, die für ihre Athletinnen schaut und mit Fragen wie dem Gewicht sehr feinfühlig umgeht. Aber das erwarte ich auch von einem männlichen Trainer.

Christoph Kellerhals: Mary Cain kam als Wunderkind mit 17 Jahren zu Startrainer Salazar. In diesem vulnerablen Alter kann eine Athletin zweifellos viel schneller abhängig gemacht werden. Umso grösser wäre hier die Verantwortung des Trainers. Dieses Verhalten gegenüber der Athletin passt in das Gesamtbild von Alberto Salazar. Sandra Gasser: Die Auswüchse unterstreichen, wie wichtig ihm der Erfolg ist. Auch Nike betrachtete das Oregon Project in erster Linie als eine Erfolgsmaschinerie. Der Mensch steht bei Salazar offenbar nicht im Mittelpunkt.

Wie muss ein Trainer sein, damit er seine Rolle gegenüber Spitzensportlern richtig wahrnimmt?

Sandra Gasser: Das Fachwissen ist eine zentrale Voraussetzung. Ganz wichtig finde ich auch Empathie. Vielleicht gewichte ich diese Fähigkeit so hoch, weil ich eine Frau bin. Mein Mann würde mir in diesem Punkt ein wenig widersprechen. Er sagt, es brauche eine gewisse Distanz zwischen Trainer und Athlet. Ich finde, der Athlet sollte einem Trainer wichtig sein. Im Nachwuchsbereich noch mehr als vielleicht bei den absoluten Topsportlern. Ich habe gerne eine gewisse Bindung zum Athleten. Diese darf aber nie so gross sein, dass sie zu einer Abhängigkeit führt.

Christoph Kellerhals: Fachliche Kompetenz vorausgesetzt, ist die zwischenmenschliche Komponente Athlet – Trainer zentral. Öfters überstrahlt diese das fachliche Wissen des Trainers bei weitem.

Bei der Gewichtsoptimierung von Athletinnen kann man auch Grenzen überschreiten, ohne gegen Dopingstatuten zu verstossen?

Sandra Gasser: Absolut! Man darf Athleten nie in eine Abhängigkeitssituation führen. Ich bin ein Begleiter und Unterstützer. Ich bin nicht der Chef des Athleten. Ich wurde während meiner Karriere von meinem Mann trainiert. Wer unser Training verfolgt hat, der nannte ihn bisweilen «Sklaventreiber». In meinem Selbstverständnis hat aber immer er für mich und nicht ich für ihn gearbeitet. Wenn ein Athlet das Gefühl entwickelt, abhängig von seinem Trainer zu sein, dann läuft etwas schief.

Bedeutet der Fall Salazar auch einen Imageschaden für Euch?

Sandra Gasser: Mir tut jeder Dopingfall weh. Es gibt jenen Leuten Recht, die von der Annahme ausgehen, Topleistungen seien nur mit Doping möglich. Diese Auswüchse sind ein Schlag gegen unsere Sportart. Ich kenne Eltern von jungen Athleten, die deshalb negativ gegenüber Leistungssport eingestellt sind. Man nimmt erst später wahr, wie junge Menschen durch den Sport in ihrer Persönlichkeit aufblühen können.

Christoph Kellerhals: Primär Nein, weil das Thema in der Schweiz nicht einem sehr breiten Publikum bekannt ist. Wenn es aber hier ein System wie bei Alberto Salazar oder früher bei Radprofi Lance Armstrong geben würde – ich habe so meine Befürchtungen, dass es auch bei uns Sportfunktionäre gäbe, die so etwas stillschweigen würden.

Vor 33 Jahren gab es den Dopingfall Gasser. Müssen Sie sich heute noch immer erklären?

Sandra Gasser: Ich glaube, diesen Eindruck teile ich mit jedem, der einmal wegen Doping angeklagt war: Direkt wendet sich niemand mit diesem Thema an dich. Ich wurde nie von jemandem persönlich mit dieser Geschichte konfrontiert – weder von Athleten noch von Eltern oder von Trainern. Ich habe aber subjektiv den Eindruck, dass viele Leute mir geglaubt haben, unschuldig zu sein. Ich denke, Eltern würden mir keine Kinder anvertrauen, wenn sie mich für eine Betrügerin hielten.