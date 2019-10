Der andere Alte – Ibrahimovic hat den gleichen Hunger wie Federer

Denken wir in der Schweiz an einen Crack, der mit 38 Jahren in der Lage ist, alle jungen Gegner in den Senkel zu ­stellen, dann fällt uns natürlich Roger Federer ein. Es gibt im Weltsport allerdings noch einen anderen 38-Jährigen, an dem die Jahre scheinbar ­spurlos vorbeigehen. Der Schwede Zlatan Ibrahimovic, wie Federer 1981 geboren, ist noch immer fit wie ein ­Springseil.



Nachdem er in den letzten eineinhalb Jahren in der ­amerikanischen MLS gespielt hat, verkündete Zlatan nun, er kehre nach Europa zurück. In den USA traf der Mann mit dem Stahlkörper in 56 Spielen 52-mal. Die Liga sei zu schwach für ihn, beschied er. Wenn er einmal weg sei, werde sich niemand mehr für die MLS interessieren. Die amerikanischen Fussballfans haben diesen Satz aus dem Mund des Schweden nicht goutiert. Trotzdem dürfte Zlatan wieder einmal recht haben.