Der 43-Jährige gegen den 42-Jährigen –die Playoffs im American Football laden  zum Duell der alten Herren

1999 sprach wenig dafür, dass aus Brees und Brady dereinst die erfolgreichsten Quarterbacks der NFL-Geschichte werden würden. Sie haben mehr Yards geworfen als alle anderen Granden in der Historie: Dan Marino, Joe Montana, Peyton Manning. Brady ist 43, Brees 42. Beide gehören seit zwei Jahrzehnten zum Inventar der Milliardenmaschinerie NFL. Das ist irrwitzig – zumal in einer Liga, in der eine durchschnittliche Karriere 3,3 Jahre dauert und in der die Gesundheitsrisiken so enorm sind, dass etliche Spieler schwere Hirnschäden davon­tragen.

Aber Brady und Brees sind noch immer da, bei den Tampa Bay Buccaneers und den New Orleans Saints; in der Nacht auf Montag (0.40 Uhr MEZ) duellieren sich die beiden ältesten Profis der NFL in der zweiten Playoffrunde. Brady tweetete unter der Woche in einem raren Anflug von Selbstironie, dass man die Partie eigentlich auf dem «History Channel» übertragen müsste. Es stimmt, in gewisser Weise sind sie beide Spieler von vorgestern. Brees bewies das 2020 eindrücklich, als ihm zu den Black-Lives-Matter-Protesten zunächst kein anderer Kommentar einfiel, als dass er «niemals akzeptieren wird, dass jemand die amerikanische Flagge nicht respektiert».

Auf dem Feld aber agieren Brees und Brady weiterhin zeitgemäss. Sie führten ihre Teams souverän in die Playoffs. Beide gelten als Titelkandidaten. Bei Brady wirkt es so, als habe ihn der Transfer von New England zu Tampa Bay vom Sommer noch einmal beflügelt. Er widersetzt sich dem Alterungsprozess weiterhin standhaft. Zu seinen Geheimnissen gehört eine ebenso rigide wie eigenwillige Diät – unter anderem isst er keine Erdbeeren, schwört dafür aber auf Avocadoglacé. Brees derweil schöpft Kraft aus seinem zügellosen Ehrgeiz – und auch aus den zahllosen Playoff-Enttäuschungen der vergangenen Dekade. Sein erster und einziger Superbowl-Triumph liegt zwölf Jahre zurück, während Brady dasselbe sechs Mal gelang.

Wird Favorit New Orleans vom Karma gestoppt?

Am Sonntag sind die Saints favorisiert, wobei das mit Vorsicht zu geniessen ist. Tampa bietet sich die Chance, in drei Wochen den Superbowl im eigenen Stadion zu bestreiten. Und die Saints versagten in den Playoffs zuletzt beständig. Immer wieder haderten sie mit Schiedsrichterentscheiden. Es gibt die Theorie, dass die Erfolglosigkeit womöglich einen sehr simplen Grund hat: Karma.