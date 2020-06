«Das Virus hat mehrere Matchbälle» Die Swiss Indoors Basel stehen kurz vor der Absage – Jetzt geht es um die Millionen

Spiele ohne Publikum wie bei den US Open wird es in der St. Jakobs-Halle keine geben, das stand für Roger Brennwald schon lange fest. Nun tritt der Turnierdirektor der Swiss Indoors Basel die Flucht nach vorne an und macht öffentlich, dass er der Profi-Vereinigung ATP mitgeteilt hat, dass der grösste jährlich stattfindende Sportanlass der Schweiz in diesem Jahr wegen der medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheiten nicht stattfinden sollen. «Das Virus hat leider mehrere Matchbälle», sagt Roger Brennwald und spricht von «radikal ungünstigen Vorzeichen».



Die ATP, die führende Standesorganisation im Männertennis, hat in diesen Tagen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab 14. August (Washington) bis zum 27. September (French Open) angekündigt. Bis das definitive Aus mit der ATP kommuniziert wird, was Mitte Juli der Fall sein dürfte, werden die Ticketverkäufe ausgesetzt. Wer sich schon ein Billett gesichert hat, kann sich den Preis für dieses vollumfänglich zurückerstatten – oder es sich in einen Eintritt fürs kommende Jahr umwandeln lassen. Im laufenden Jahr geht es für die Swiss Indoors nur noch um Schadensbegrenzung.



Droht eine Konventionalstrafe?

Die Mehrheit der zehn fest angestellten Mitarbeiter, ist seit Wochen in Kurzarbeit, wie Brennwald bestätigt. Die Sponsoren würden nicht belangt und würden ihre Ausgaben zurückerstattet erhalten. «Es ist für uns alle eine schwere Zeit, in der wir uns mit Respekt begegnen müssen», sagt Brennwald zu den Tamedia-Zeitungen. Mitte April war der Vorverkauf angelaufen, drei Tage seien bereits restlos ausverkauft. Eine Indoor-Austragung mit gut 10'000 Besuchern sei angesichts der medizinischen, sozialen und der wirtschaftlichen Unsicherheiten unverantwortlich.