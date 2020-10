Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 0:1 gegen Spanien

Nico Elvedi, rechter Innenverteidiger: Note 5

Bei Ferran Torres' Torchance sieht sein Stellungsspiel ein einziges Mal nicht über alle Zweifel erhaben aus (gilt auch für Schär). Rettet in höchster Not gegen Fati. Er ist halt schon so etwas wie die Zuverlässigkeit in Person. Konzentriert sich darauf, das abzurufen, was er kann.