Die Diagnose: das vordere Kreuzband gerissen, das hintere angerissen, das Innenband zerfetzt. «Dass mein Meniskus nicht kaputt ging, sei nicht normal, meinte der Arzt. Da habe ich wohl von meinen Muskeln profitiert», sagt der Thun-Captain. Kein Spieler der Super League ist so durchtrainiert wie er, keiner so muskulös.

«Die Muskulatur war weg», sagt der Mann, der sich über seine Muskulatur definiert wie kein Zweiter. Trotzdem startete er das Projekt «Comeback» schon am ersten Tag. Kein Training – das gibt es bei Hediger nicht. Sein steter Begleiter: der Schmerz. «Jede Übung, jede Pflege, jeder Tag hat geschmerzt.»

Nicht wichtiger als das Team

Sein grösstes Leiden aber, so hat man das Gefühl, muss es sein, dass er den Cupfinal verpasst. Es wäre nicht nur sein bisheriges Karriere-Highlight, es ist auch für den FC Thun, für den Verein ein Höhepunkt.

Erst ein Mal, 1955 gegen La Chaux-de-Fonds, standen die Berner Oberländer in einem Cupfinal. Gewonnnen haben sie noch nie. «Wir haben die Chance erstmals in der Vereinsgeschichte einen Pokal zu holen. So blöd es tönt, aber ich habe kein Problem, dass ich nicht dabei bin. Ich habe einfach nur Freude, dass wir das erleben dürfen», sagt Hediger.

Soll man das glauben? Man muss. Hediger ist kein Spieler, der sich wichtiger nimmt als sein Team. Sollte Thun der grosse Coup gelingen, Hediger hätte seinen Anteil an diesem Erfolg. Das weiss er. Und er behauptet auch nicht, dass er sein Ausfallen einfach so weggesteckt hätte.

Seit elf Spielen ohne Sieg

«Wir hatten im Sommer kaum Wechsel. Ich war überzeugt, dass wir die beste Saison spielen, seit ich bei Thun bin. Gelingt das nicht, dann wäre das sehr schade», gesteht er.

Das Schicksal scheint es nicht gut zu meinen mit Hediger.