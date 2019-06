Das Hoch hält für Sébastien Buemi auch in der Formel E an. Der Waadtländer wird in Bern hinter dem Franzosen Jean-Eric Vergne und dem Neuseeländer Mitch Evans Dritter. Lange hatte Buemi in der Formel E untendurch müssen.

In neun Rennen hatte er sich vergeblich um eine Klassierung unter den ersten drei bemüht. Oft hatte er dabei das Wettkampfglück nicht auf seiner Seite gehabt. Vor vier Wochen in Berlin, wo er vor zwei Jahren den bisher letzten seiner zwölf Siege in der Formel E errungen hatte, klappte es dann endlich mit einem Ergebnis, das seiner Klasse entspricht. Buemi wurde Zweiter.

«Ziemlich emotional»

Und nun, in Bern, holte der Romand vor heimischer Kulisse nach, was er im vergangenen Jahr in Zürich mit Rang 5 verpasst hatte. «Das Ganze war ziemlich emotional für mich», sagte der erleichterte Buemi nach seinem Podestplatz.