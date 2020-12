Das gelöschte Jahr – als hätte es 2020 im Schweizer Sport nie gegeben

Ein paar Tage noch, dann ist ­das Corona-Jahr 2020 vorbei. Ein Jahr voller Sorgen und Ängste. Ein Jahr, das den Schweizer Sport vor so grosse Herausforderungen stellte wie nie ­zuvor.

Was also tun, wenn das Ende eines so aussergewöhnlichen Sport-Jahres bevorsteht und der Abend der Ehrungen der ­Jahres­­­besten ansteht? Es ist eine Frage, mit der sich Schweizer Fernsehen und Swiss Olympic vielleicht lieber noch einmal eingehender beschäftigt hätten.

Seit 70 Jahren werden die besten Sportlerinnen und Sportler gewählt, Trainerinnen und Trainer, paralympische Sportlerinnen und Sportler. Es werden die ­besten Teams ausgezeichnet und die hoffnungsvollsten ­Talente geehrt. Und 2020? Alles gelöscht.

Ausgerechnet jetzt werden diese Ehrungen gestrichen. In einem Jahr, in dem viele Veranstaltungen und Sport-Vereine der Schweiz ohne die finanzielle Unterstützung aus der Politik dem Untergang geweiht wären. Es darum umso wichtiger wäre, die Gesichter unseres Sports noch einmal zu sehen. Darüber zu reden, wie die Widrigkeiten dieses Jahres bewältigt wurden. Und vor allem: Die Leistungen zu würdigen, die trotz (oder vor) Corona möglich waren. 2020 ohne Sports Awards? Es ist eine unverständliche Entscheidung.

«Wie ein schlechter Tatort: Hoffentlich bald zu Ende!»

Dafür präsentiert SRF eine Spezialsendung. «Die Besten aus 70 Jahren». Das soll den Eindruck einer Jahrhundertwahl erwecken, ist aber nicht mehr als eine Verlegenheitslösung.