Meier gibt weiter zu bedenken, wieso eine Intervention von Ueli Maurer so oder so nicht einfach eine nette Geste gegenüber dem Sport gewesen wäre: «Es wird in der Regel nicht als sinnvoll betrachtet, mit einer solchen Weisung des Departementsvorstehers die Klärung einer strittigen Rechtsfrage zu unterbinden. Dies insbesondere, weil damit andere, ähnlich gelagerte Fälle präjudiziert werden könnten.»

Anwaltskosten von 100 000 Franken

Matthias Kamber indes hofft nun auf einen Sieg vor Bundesgericht. Er sei «sehr optimistisch». Es würde ihn angesichts des deutlichen Verdikts der Vorinstanz «stark erstaunen, wenn man in Lausanne zu einem anderen Schluss kommen würde». Für Antidoping Schweiz wäre es der Abschluss eines beinahe zehnjährigen Kampfes gegen die Steuerverwaltung, der viel Energie und auch viel Geld gekostet hat. Knapp 100 000 Franken gab die Stiftung für den juristischen Streit bisher aus.

Sollten die 700 000 Franken zurück in die Kasse von Antidoping Schweiz fliessen, könnte man die eigenen Reserven zumindest teilweise wieder äufnen. Das strukturelle Defizit hingegen bleibt im Umfeld des immer komplexer und kostenintensiver werdenden Kampfs gegen Doping bestehen. Zusätzliche Finanzspritzen von einzelnen Sportverbänden wie nun von Swiss Athletics sieht Matthias Kamber «nicht als Modell für die Zukunft».

Swiss Olympic soll mehr zahlen

Vielmehr möchte der in einem Jahr abtretende oberste Schweizer Dopingbekämpfer die Diskussion über die Relation der Subventionen von Staat und Sport anstossen. «Bei der Weltantidoping-Agentur ist das Verhältnis 50:50, in der Schweiz zahlt der Bund 2,73 Mio. Franken und der Sport-Dachverband Swiss Olympic 1,9 Mio. Franken.» Da man neu auch für die Dopingkontrollen des Eidgenössischen Schwingverbandes zuständig sei, möchte Kamber ein höheres finanzielles Engagement von Swiss Olympic ernsthaft diskutieren. Erst recht, da dieser Betrag seit 2012 definitiv von der Mehrwertsteuer befreit ist.