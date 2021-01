Das Bobmärchen der ehemaligen Beachvolleyballerin Melanie Hasler

Meyer trat 2014 nach den Olympischen Spielen in Sotschi zurück. Zu Beginn dieser Saison kehrte sie als Sportchefin in den Schweizerischen Verband Swiss Sliding zurück. Die Bernerin teilt sich ihr Arbeitspensum mit dem ehemaligen Aargauer Bobfahrer Rico Peter, der als neuer Spartenchef Bob verpflichtet wurde.

Die eine kam zurück, die andere von ganz wo anders. Und am Sonntag standen sie gemeinsam im Zielraum der Natureisbahn in St. Moritz und weinten Tränen der Freude. Melanie Hasler, die ehemalige Beachvolleyballerin hatte soeben Fabienne Meyer, die ehemalige Bobfahrerin, abgelöst.

In bisher sieben Weltcuprennen fuhr Hasler sechsmal in die Top 7. In der Gesamtwertung belegt sie damit aktuell den dritten Rang. «Das alles ist überwältigend», sagt sie.

Ein neuer Schlitten für 55000 Franken

Doch wie ist das möglich? Sie selbst hat darauf keine Antwort. «Vielleicht liegt es daran, dass ich keine Erwartungen hatte und wir einfach unser Ding machen wollten», sagt Hasler. Das mag stimmen. Allerdings hat sie auch viel investiert. 55000 Franken in einen neuen Schlitten zum Beispiel. Zudem lebt Hasler als Profi, kann sich also voll auf den Sport konzentrieren. «

Viel Vertrauen gibt mir, dass alle hinter mir stehen und mich auf meinem Weg unterstützen. Meine Teamkolleginnen, der Verband und meine Familie», sagt sie. Gerade Letztere helfen auch finanziell aus. Und wie geht es weiter? Ist sie nun auch an der WM in Altenberg Anfang Februar eine der Medaillenfavoritinnen? «Meine Ziele bleiben die gleichen. Ich will mich etablieren.» Wenn sie das weiterhin so gut tut, scheint vieles möglich.