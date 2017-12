PRO: «Wir dürfen uns nicht ein zweites Mal lächerlich machen»

Meinung von Sportredaktor Marcel Kuchta: ein grandioses Comeback mit 7 Turniersiegen sowie den Grand- Slam-Titeln 18 und 19: Es gibt zu Roger Federer keine Alternative

In jedem anderen Land der Erde würde man lachen über die Diskussion, die wir im Vorfeld der «Sports Awards» führen. Schon allein der Gedanke, dass Zweifel bestehen an der Wahl von Roger Federer als Schweizer Sportler des Jahres 2017, zeigt mal wieder in aller Deutlichkeit, wie verwöhnt wir Schweizer in der Zwischenzeit geworden sind.

Nur damit man sich die Leistung Federers noch einmal vor Augen halten kann: Der Mann verpasste die zweite Hälfte der Saison 2016, um sein kaputtes Knie auf Vordermann zu bringen. Er kehrt im Januar 2017, nach über sechs Monaten ohne Spielpraxis, wieder auf die ATP-Tour zurück – und gewinnt eben mal ein Grand-Slam-Turnier. Sein 18. Sein erstes nach einer Wartezeit von fast fünf Jahren. Unglaublich! Hühnerhaut. Freudentränen. Emotionen pur!

Und dann geht es im selben Stil weiter. Turniersieg folgt auf Turniersieg. Am Ende des Tennisjahrs stehen sieben Vollerfolge im Palmarès. Und auch noch Grand-Slam-Titel Nummer 19. In Wimbledon feiert er – ohne einen einzigen Satzverlust! – den Turniersieg, den er sich so sehr gewünscht hat. Mit seinem achten Wimbledon-Titel ist er alleiniger Rekord-Titelhalter im wichtigsten und traditionsreichsten Tennisevent der Welt.