Dänen beugen sich dem Druck der Schweizer Handballer – Andy Schmid ist nun doch dabei

Noch am Freitag hängt in der Schwebe, ob die Schweizer Handballer zum Auftakt in die EM-Qualifikation nach Dänemark reisen werden. Der Grund: Den Dänen reicht der vereinbarte Schnelltest nicht mehr. Für die Einreise verlangen sie plötzlich einen negativen PCR-Test. Das Problem: Starspieler Andy Schmid sowie Lenny Rubin und Lucas Meister müssen am Sonntag in der Bundesliga ran, stossen erst am Montag zur Nationalmannschaft. Bis zum Abflug am Dienstag liegen die Resultate des PCR-Tests nicht vor. Die Schweizer intervenieren. In Mails schreiben sie: Entweder die Schnelltests werden akzeptiert und wir dürfen mit allen Bundesliga-Söldnern einreisen oder wir kommen gar nicht. Stunden später kommt die Entwarnung aus Dänemark.

Trotzdem tritt die Schweiz nicht in Bestbesetzung in Aarhus an. Stammtorhüter Nikola Portner (Chambéry) und Kreisläufer Alen Milosevic (Leipzig) sind in Quarantäne und deshalb in Dänemark nicht dabei. Nationaltrainer Michael Suter kann eventuell am Samstag im Heimspiel gegen Nordmazedonien wieder auf Portner zurückgreifen.