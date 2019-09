Auf der Website bergsteigen.com wird die Zeit für das erklettern der Grossen Zinne Nordwand mit sechs Stunden angegeben. Dani Arnold war schneller. Sehr viel schneller. In nur 46 Minuten und 30 Sekunden hat er die Strecke bewältigt. Ohne Seil und ohne Sicherung. Die 550 Meter lange, teils überhängende Bergwand gehört zu den Gipfeln der Drei Zinnen, ein Gebirgsstock in den Dolomiten in Italien.

Er sei kurz zuvor noch gar nicht fit gewesen zum Klettern. «Die Expedition auf meinen ersten Achttausender, dem Broad Peak, machte mich müde und mein Kletterniveau sank auf einen Tiefpunkt», schreibt er auf seiner Website