Der Dank an die Familie

Er muss Auskunft geben, warum er die Hand aufs Herz legt, als er von der Bühne herunterstieg. «Ich glaube, mein Puls war noch nie so hoch. Auf dem Eis hatte ich noch nie einen so hohen Puls.» Die Nummer 1 zu sein, bedeute ihm viel. «Es macht diesen Moment noch viel spezieller, und dass ich ihn mit meiner ganzen Familie erleben darf, ist einfach unglaublich. Sie haben alle so viel für mich getan und ich will ihnen gleich noch einmal dafür danken.»

Die Frage ist natürlich, was Ray Shero dazu bewogen hat, Nico Hischier zur Nummer 1 zu machen. Nun, ein Treffen im Bahnhof Bern stellte die Weichen. Ray Shero erzählt, er sei im Frühjahr nach Bern gereist, um Nico Hischier kennen zu lernen. «Ich war noch nie in Bern und hatte Nico noch nie vorher persönlich getroffen. Ich nahm den Zug von Zürich nach Bern, und er kam mit der Eisenbahn von Naters. Bei der Einfahrt in den Bahnhof dachte ich: Wow, da ist aber was los, hoffentlich finde ich ihn.

Aber er wusste genau, wo und wann ich ankomme, und erwartete mich schon auf dem Bahnsteig. Ich dachte für mich: Hey, das ist richtig gut.» Diese präzise Organisation, für uns Schweizer ja selbstverständlich, hat den NHL-General sichtlich beeindruckt. «Wir haben uns zum Essen getroffen, dann kam der Kaffee und schliesslich sassen wir fünf Stunden zusammen. Ich sagte Nico, dass dieses Treffen für mich sehr wichtig sei und mir sehr gefallen habe.» Das Eis war im besten Wortsinne gebrochen, der Nummer-1-Draft aufgegleist.

Ray Shero hat auch Nolan Patrick, den anderen Nummer-1-Kandidaten besucht. Die persönliche Begegnung war ihm für diese heikle Wahl sehr wichtig.

Kein neuer McDavid

Wie geht es weiter? Als Erstes werden die Vertragsformalitäten erledigt. Das geht zügig. Die Liga schreibt die Form des ersten Kontraktes vor. Drei Jahre, Jahressalär 925 000 Dollar brutto. Ray Shero sagt, Nico Hischier werde nun nacheinander das Development Camp, das Rookie-Camp und das NHL-Camp durchlaufen. «Es ist klar, dass wir für ihn einen Platz im Team reserviert haben.»

Nummer-1-NHL-Draftpicks seit 1984: