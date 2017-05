Nehmen die Spitzensportlerdie Arthrose also in Kauf?

Als Ärzte raten wir von Operationen ab, wenn sie nicht zwingend nötig sind. Aber am Ende entscheidet der Sportler. Und dann folgt oft ein Eingriff. Auch, weil der Druck aus dem sportlichen Umfeld gross sein kann. Und nicht zuletzt, weil der Sportler selbst so schnell wie möglich zurück sein will.

Raten Sie einem Sportler, der mit 20 an Arthrose leidet, aufzuhören?

Wir informieren die Betroffenen genau darüber, was passiert, wenn sie weiter Spitzensport betreiben. Die Entscheidung, ob es aber weitergeht, trifft der Sportler.

Hat ein Sportler mit Früharthrose automatisch Schmerzen für den Rest seines Lebens?

Das hängt immer vom Schweregrad der Erkrankung ab. Oft ist aber ein Leben unter Normal-Belastung mehr oder weniger schmerzfrei möglich.