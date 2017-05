Chronik einer Turbulenten BVB-Saison:

2. Juli 2016

Der BVB verkündet den Wechsel von Henrich Mchitarjan zu Manchester United. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte garantiert, dass keine drei Leistungsträger den Verein verlassen - und doch sind Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Mchitarjan weg.

21./22. JULI 2016

Drei Wochen später holt der BVB Mario Götze von Bayern München zurück und verpflichtet André Schürrle. Sie werden mehr Sorgenkinder als Stützen sein. Als wichtigster Zugang wird sich Ousmane Dembélé erweisen.

DIE SAISON

MITTE AUGUST Die Schambeinentzündung von Marco Reus zieht und zieht sich hin. Aus der BVB-Sprachregelung "Mitte August" wird letztlich Ende November.

SEPTEMBER

Der BVB rollt. 6:0 in Lissabon, 6:0 in Darmstadt, 5:1 in Wolfsburg. Ärgerlich: die Niederlage bei Aufsteiger RB Leipzig (0:1).

UNRUHE UND ZWEIFEL

2. NOVEMBER

Pierre-Emerick Aubameyang wird wegen eines unerlaubten Wochenend-Ausflugs nach Mailand für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon suspendiert.

26. NOVEMBER

Nach dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt wirft Tuchel seiner Mannschaft Totalversagen vor: "Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft - komplett. Unsere Leistung war ein einziges Defizit."

2. JANUAR

Eine kicker-Reportage offenbart Differenzen im Verein. Tenor: Tuchel habe taktische Schwächen und Probleme, die Mannschaft zu führen, mit Chefscout Sven Mislintat habe er sich überworfen. Zudem werde intern wenig kommuniziert. Vertragsverlängerung: fraglich.

25. JANUAR

Der BVB hat das schwedische Supertalent Alexander Isak für zehn Millionen Euro verpflichtet. Tuchel erklärt, er sei in den Transfer erst sehr spät eingeweiht worden: "Ich kannte den Spieler gar nicht."

DER SKANDAL

4. FEBRUAR

Dutzende Plakate auf der Südtribüne enthalten üble Beleidigungen gegen den Gast RB Leipzig. Vor dem Stadion gibt es Jagdszenen: Die Polizei spricht von "extremer Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Dortmunder Anhängerschaft gegenüber den Gästen", auch gegen Frauen und Kinder. Mehrere Polizisten werden verletzt.

18. FEBRUAR

Beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg bleibt die Südtribüne infolge einer DFB-Strafe leer. Der Verband beurteilte nur die Vorfälle im Stadion.

ERNEUTE UNRUHE

27. FEBRUAR

Der BVB nimmt Mario Götze wegen einer Stoffwechselstörung aus dem Training. Der Weltmeister soll zur Sommer-Vorbereitung wieder fit sein.

1. APRIL

Aubameyang feiert sein Derbytor bei Schalke 04 (1:1) mit einer Wrestling-Maske aus einem Werbespot. Eine Aktion für seinen persönlichen Sponsor Nike - der BVB wird von Puma ausgerüstet. Monatelang halten sich bereits Wechselspekulationen.

DAS ATTENTAT

11. APRIL

Bei der Abfahrt vom Hotel L'Arrivée zum Champions-League-Heimspiel gegen den AS Monaco explodieren neben dem Mannschaftsbus drei Sprengsätze. Scheiben bersten, Marc Bartra wird schwer an Arm und Hand verletzt. Großes Glück: Der mittlere Sprengsatz war in einer Hecke zu hoch platziert und hatte daher wenig Wirkung. Als Tatverdächtiger wird ein 28-Jähriger ermittelt. Er wollte sich angeblich an sinkenden BVB-Aktienkursen bereichern.

12. APRIL

Der BVB tritt nur einen Tag nach dem Anschlag zum Viertelfinal-Hinspiel an, verliert 2:3 und scheidet später aus. Nach dem Spiel klagen Tuchel und einige Spieler, sie fühlten sich überrollt und missbraucht. Tuchel und Watzke werden sich über den neuen Spieltermin entzweien.

26. APRIL

Zweieinhalb Wochen nach dem Anschlag gewinnt der BVB das Pokal-Halbfinale bei Bayern München 3:2.

DIE ESKALATION

6. MAI

Watzke platziert ein brisantes Interview, ausgerechnet am Morgen des wichtigen Heimspiels gegen 1899 Hoffenheim. Er räumt einen klaren "Dissens" mit Tuchel ein, der nach dem 1:0-Sieg scharf antwortet. Das Verhältnis scheint zerrüttet zu sein. In Berichten werden umgehend auch Spieler anonym kritisch zitiert, was Tuchel sehr verärgert.

SAISONFINALE

14. MAI

Nationalspieler Julian Weigl erleidet einen Verrenkungsbruch des Sprunggelenks. Er wird monatelang ausfallen.

20. MAI

Tuchel löst mit einem 4:3 gegen Werder Bremen ein, was Watzke monatelang gefordert hat: die direkte Champions-League-Qualifikation. Die beiden Macher umarmen sich kühl. Bartra gibt sein Comeback, Aubameyang wird Torschützenkönig.

27. MAI

2:1-Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt. Kapitän Marcel Schmelzer kritisiert Tuchel scharf für die Ausbootung von Nuri Sahin.

30. MAI

Der letzte Akt im Schmierentheater. Tuchel gibt die Trennung über ein kurz zuvor angelegtes Twitter-Profil bekannt, später bestätigt der BVB die vorzeitige Vertragsauflösung. (SID)