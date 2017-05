Eine Revolution anzetteln, ist eine Sache. Nachhaltige Veränderungen herbeizuführen eine andere. Ralph Kruegers «defensive Revolution» ab 1998 mündete nur in eine neue Ära, weil sein Vertrag im Sommer 2000 vorzeitig um fünf (!) Jahre bis 2006 verlängert wurde.

Er nützte die Euphorie nach dem «Wunder von St. Petersburg» (3:2-Sieg gegen Russland), um seine Position zu festigen. Ohne diese langfristige Anstellung wäre er 2002 gefeuert worden. Erst die Vertragsdauer machte ihn «unentlassbar» und ermöglichte es ihm, seine Mission zu einem guten Ende zu bringen. Er blieb bis zum Olympischen Turnier von 2010.

Patrick Fischers Vertrag läuft bis und mit WM 2018. Noch steht seine «offensive Revolution» auf dünnem Eis und Verbands-General Florian Kohler müsste, um seinen Nationaltrainer nachhaltig zu stärken, den Vertrag vorzeitig um fünf (!) Jahre bis 2023 verlängern. So wie es im Sommer 2000 der damalige Verbandsdirektor Peter Zahner mit Ralph Krueger getan hat. Kohler hatte den Mut, den gescheiterten Klubtrainer Patrick Fischer zum nationalen Trainer zu machen.

«Wir wollen nichts überstürzen»

Aber nun mag er nicht auch noch eine revolutionäre Vertragsverlängerung folgen lassen. «Wir stehen nicht unter Druck und wir wollen nichts überstürzen. Der Vertrag mit Patrick Fischer läuft bis Ende der nächsten Saison. Wer werden voraussichtlich zwischen den Olympischen Spielen und der WM 2018 entsprechende Gespräche führen.»

Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Zuger Daniel Giger ist der wohl cleverste Kulissenschieber des Schweizer Eishockeys und Patrick Fischers Berater. Eigentlich müsste er die Euphorie von Paris für eine vorzeitige Vertragsverlängerung nutzen. Er sagt: «Wir sind nicht im Stress.» Und fügt, in Erinnerung an Ralph Kruegers Situation nach der WM 2000 in St. Petersburg, an: «St. Petersburg wäre doch auch was für Patrick Fischer…» Also doch. Das grosse Pokerspiel hat begonnen. Dass Patrick Fischer beim KHL-Team

St. Petersburg ein Thema werden könnte, dort, wo er kurzzeitig auch als Spieler war, ist mehr als nur ein billiger Bluff im grossen Pokerspiel.