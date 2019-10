Das Spiel: Schweiz baut nach solider 1. Hälfte ab und wird dafür bestraft

Hätte, hätte Fahrradkette: Die Schweiz muss sich nach der Pleite gegen Dänemark in den Konjunktiv flüchten. Denn hätte die Nati ihre Grosschancen in der ersten und zur beginn der zweiten Halbzeit genutzt, hätte Dänemark-Keeper Kasper Schmeichel keinen derartigen Glanztag erwischt oder hätte die Schweiz ihr Level über neunzig Minuten halten können, dann hätte die Schweiz hier ziemlich sicher einen Dreier aus Dänemark entführt.

Doch es kam anders: Weil Kasper Schmeichel gegen Xhaka und Mehmedi hext, liegt die Schweiz zum Seitenwechsel nicht in Führung. Dies obwohl die Nati bis hierher das klar bessere Team ist. Und auch nach dem Tee ist die Petkovic-Elf zunächst überlegen. Mehmedi und Rodriguez scheitern in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit mit Grosschancen.

In der Folge sind die Batterien der Schweizer irgendwann leer. Nach vorne kommt nach der 60-Minuten-Marke kaum mehr etwas, stattdessen sind es die Dänen, die sich ins Spiel kämpfen und das Spieldiktat übernehmen. Die Schweiz kann dem nicht mehr viel entgegensetzen, findet sich wohl schon mit dem einen Punkt ab - und steht am Ende doch mit leeren Händen da. Youssuf Poulsen straft die Schweiz in der 84. Minute für desolate letzte dreissig Minuten. Ein Pass genügt den Dänen, um die Schweizer Abwehr auszuhebeln - und dann hat der Leipziger Stürmer keine Mühe, den Ball an Sommer vorbei zu schieben.

Der Beste: Kasper Schmeichel

Noch selten musste man in einem Spiel so wenig über die Vergabe des Titels "Man of the Match" diskutieren. Der dänische Keeper hält seine Farben mit drei absoluten Glanzparaden im Spiel - und verhindert auch beim letzten, verzweifelten Schweizer Angriff in den Schlussminuten mirakulös ein Eigentor seines Abwehrkollegen.

Das gab zu reden: Der Fluch der Schlussminuten

Es ist wie verhext: Die Nati hat in dieser Qualifikations-Kampagne ein massives Problem mit späten Gegentoren. Alle Gegentore kassierte Petkovics Elf in der Schlussviertelstunde. So auch heute gegen Dänemark. Das kostet wichtige Punkte - und am Ende gar das EM-Qualifikation? Die Schweiz weiss nun definitiv, woran sie im Hinblick auf das Irland-Spiel am Dienstag zu arbeiten hat.

