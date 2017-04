Meister, zum zweiten Mal in Serie. Vielleicht am 25. Mai auch noch Cupsieger. Trotzdem muss Urs Fischer nach dieser Saison den FC Basel verlassen. Daran ändert auch die Option nichts, wonach sein Vertrag um ein Jahr verlängert wird. Die designierte FCB-Führung um Präsident Bernhard Burgener und Sportdirektor Marco Streller hat andere Pläne.

Sie proklamiert den kompletten Neuanfang. Und hat mit Raphael Wicky bereits den neuen Trainer verpflichtet. Dabei hat sich Fischer in zwei Saisons beim FCB wenig zuschulden lassen kommen. Das Out in der Qualifikation zur Champions League gegen Maccabi Tel Aviv vor knapp zwei Jahren kann man ihm ankreiden. Und sonst? Ein Remis zu viel gegen Ludogorets Rasgrad. Und letztes Jahr das Aus im Cup-Viertelfinal in Sion. In der Summe ein dünnes Rinnsal auf die Mühle seiner Kritiker.