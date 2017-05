Verkehrte Welt in Bern: Mit gesenkten Köpfen trotten die FCB-Spieler in den Kabinentrakt, derweil die Berner lachend Richtung Dusche schlendern. 2:1 hat YB gegen den Meister gewonnen und dem FCB damit die zweite Niederlage der Saison beigefügt. Erstmals ging das Team von Urs Fischer vergangenen Herbst als Verlierer vom Platz. Ebenfalls in Bern.

Doch obwohl die Young Boys gegen den FC Basel eine positive Bilanz aufweisen, ist die Meisterschaft längst gelaufen, der FC Basel steht seit der 30. Runde als Titelverteidiger fest. Was muss geschehen, damit die Super League in der kommenden Saison ein prickelnderes Final erlebt?

YB hat Tribut gezollt

«Vielleicht müssten wir 36 Mal gegen Basel spielen, dann hätten wir vielleicht eine Chance», sagt YB-Keeper Yvon Mvogo im Scherz. Und fügt ernster an, dass YB schlicht zu viele einfache Punkte liegengelassen habe. Gerade zu Beginn der Saison, als der FCB Sieg an Sieg reihte, gerieten die Berner ins Stolpern. Drei Niederlagen in den ersten sechs Spielen und schon betrug der Rückstand auf den FCB neun Punkte.

YB-Sportchef Christoph Spycher zur «Nordwestschweiz»: «Da haben wir auch Tribut gezollt für unsere mangelnde Erfahrung.» Die Belastung mit Meisterschaft, Cup und internationalen Spielen sei gross. Der Umgang damit falle Nationalspielern einfacher als jungen Talenten. Und: «Der FC Basel hatte nun mal ein Kader, das unglaublich gut bestückt ist – gerade auch in der Breite.»