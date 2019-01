Das grösste Lob kommt von Vorjahressieger Beat Feuz. Nach dem ersten Abfahrtstraining am Mittwoch am Lauberhorn sagte der 31-Jährige: «Unglaublich, was die Helferinnen und Helfer hier geleistet haben. Gestern hatten wir hier eine Pulverpiste mit bis zu einem Meter Neuschnee. Heute fahren wir ein Training auf einer weltcuptauglich präparierten Piste.»