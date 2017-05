12: Sporars Heissmacherin

Man sorgt sich schon fast ein bisschen um sie. So spärlich ist Mia, die Freundin von Andraz Sporar, angezogen. Es ist ja doch ziemlich frisch in der Nacht. Wenn sie so jeweils ihren Freund auf die Spiele heiss macht, wird glatt klar, warum das mit dem Toreschiessen bisher doch eher dürftig klappt.

13: «Bernie» geht trotzdem

Bis nach Mitternacht fahren die Trams über den Barfi. Erst kurz vor 1 Uhr, als die Muttenzer Kurve eintraf, füllte sich der Platz. «Bernie bliib bi uns», skandieren sie immer wieder. Eine Hommage an den scheidenden Präsidenten, der immer wieder die Nähe der Fans suchte.

14: Die offizielle Feier

Entsprechend enttäuscht sind einige, als Heusler an dieser inoffiziellen Feier nicht noch ein paar Worte an die FCB-Anhänger richtet. Das wird er mit Sicherheit an der offiziellen Feier nachholen. Die steigt erstmals am Tag nach dem letzten Meisterschaftsspiel, am Pfingstsamstag, 3. Juni (die «bz» berichtete exklusiv).