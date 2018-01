Den einzigen, den er erbrachte: in Basel setzt sich ein ägyptischer Spieler eben nur dann durch, wenn er den Vornamen Mohamed trägt. Dass er in den Trainingseinheiten des FCB nicht mehr dabei ist, daran hat man sich schon lange gewöhnt. Schon Ende Rückrunde war er erst krank, dann bereitete er den Umzug nach Los Angeles vor, wo er sich beim neu gegründeten Los Angeles Football Club ebenfalls für eine WM-Teilnahme mit seinem Land empfehlen will.

Der Reinfall

Andraz Sporar bei Slovan Bratislava

Es ist der jüngste Transfer, den der FCB getätigt hat: Am 3. Januar verkaufte er Andraz Sporar zu Slovan Bratislava. Bereits in der Hinrunde war er nicht mehr Teil der Basler Mannschaft. Er sollte bei Arminia Bielefeld wieder lernen, das Tor öfter zu treffen. Denn ein Tor aus 26 Einsätzen für die Basler war zu wenig. Das Verhalten neben dem Platz in etwa gleich dürftig. Die Zeit in Bielefeld verlief ähnlich unglücklich, Arminia schickte ihn zurück nach Basel.