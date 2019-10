Sensationale Resultate für den Eislaufclub Basel

Lugano Cup 2019, Kategorie Junior

Jaëlle Chervet lief die Kurzkür sauber, musste aber einen Sturz im Dreifachsalchow hinnehmen, weshalb auch der anschliessende Kombisprung nicht angehängt werden konnte. Dieser kleine Fehler hatte zur Folge, dass Jaëlle Zweite im Zwischenklassement wurde.

Am Sonntag aber lief sie perfekt, jeder Sprung war sauber und auch die Pirouetten wirklich schön gedreht. Sie siegte mit 129.69 Puntke.

Für Jaëlle waren diese zwei letzten Swiss cup sehr wichtig, sie benötigte 125 Punkte, mit zwei unterschiedlichen Dreifachsprüngen. Jetzt hat sie berechtigte Hoffnungen an den Olympische Jugend-Winterspiele 2020, in Lausanne, teilzunehmen.

Halloween Cup in Budapest /Sonntag

Caline Repond siegte am Halloween Cup 2019, in Budapest, in der Kategorie Mini Chicks Girls