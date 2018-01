Sechs Monate später wechselt der 22-jährige Innenverteidiger für rund 25 Millionen Franken vom FC Basel zu Borussia Dortmund. «Manuel hat sich mit seinen Leistungen ins Visier mehrer europäischer Topklubs gespielt, und wir sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat», sagt BVB-Sportchef Michael Zorc.

Neben Dortmund sollen auch Liverpool, Manchester United oder Westham United an der Verpflichtung des Schweizer Neo-Nationalspielers interessiert gewesen sein. Das grosse Interesse aus England und die vollen Kassen Dortmunds – im Sommer überwies Barcelona rund 120 Millionen Franken für Ousmane Dembélé an die Borussen – haben den Preis für Akanji nach oben getrieben.

Für das Interesse aber hat Akanji aber selbst gesorgt. Mit starken Leistungen in der Nationalmannschaft (4 Länderspiele) und in der Champions League. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Zweikampfstärke, seiner Spielauslösung – und einer gesunden Portion Selbstvertrauen.

Wicky will gleichwertigen Ersatz Manuel Akanji spricht von einer «Herzensentscheidung», er habe den Fussball von Dortmund immer gemocht. So gross das Glück des Spielers, so schwierig die Suche nach einem Nachfolger für den FC Basel. Er wolle nicht nur mit Marek Suchy und Éder Balanta sowie einem Back-up aus der U21 in die Saison starten, liess Trainer Raphael Wicky Sportchef Marco Streller wissen. «Das wäre zu wenig für unsere Ziele», wie Wicky sagt.

Es ist davon auszugehen, dass er auch in der Rückrunde immer mal wieder mit drei Innenverteidigern in einem 3-4-3 oder einem 3-5-2 spielen lassen wird. Zum andern könnten sich Suchy oder Balanta verletzen. Ein zu grosses Risiko für den FCB und dessen Ambitionen.

Die Basler waren auf den Abgang Akanjis vorbereitet. Entsprechend haben sie eine klare Vorstellung, was sie suchen.