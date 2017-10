Unterhaltung

Hätte der FC Basel früher den Sack zugemacht, wäre es vielleicht nicht mehr ganz so unterhaltsam geworden. So aber war das Spiel gegen den FC Thun bis zum Schluss spannend. Denn die Basler reihten Torchance an Torchance, konnten von den insgesamt 13 herausgespielten Möglichkeiten aber nur zwei nutzen. Weil wir besser unterhalten gewesen wären, wenn die Basler, wie letzte Woche gegen Lugano, vier Tore geschossen hätten, gibt es dieses Mal nur 5 Burstreckys.