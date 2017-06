Am Schluss sogar besser als Maissen

Es folgen noch sechs weitere Meisterschaften, vier davon für Streller als Captain. «Es hat mich schon unheimlich stolz gemacht, für diesen Verein zu spielen. Meine Mannschaft dann aber noch als Captain auf das Feld führen zu dürfen, das war noch spezieller. Ich glaube, man hat gemerkt, was mir das bedeutet.»

Was in solchen Momenten in ihm vorgegangen ist, kann er kaum in Worte fassen. An die Geburt seiner beiden Kinder Sean und Elin «kommt nichts heran». Aber alles, was er auf dem Feld erleben durfte, es kommt dicht dahinter. Streller weiss, wie viel Glück er hatte. Auch deshalb sagt er: «Wenn du dann auf dem Balkon stehst, siehst du unten immer wieder Leute, die du kennst und die als Jugendliche denselben Traum hatten wie du, es aber nicht geschafft haben. Und trotzdem gönnen sie es dir. An solche Dinge denke ich dann. Ich habe all das auch für sie gemacht.»