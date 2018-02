Es gelang nur mässig. Da war zum einen die Auftaktniederlage gegen Lugano. Ein völlig unerwarteter Ausrutscher des Serienmeisters. Zudem die Verletzung von Eder Balanta, der gegen Thun vorzeitig mit Muskelproblemen vom Platz musste und gegen City fehlte.

So sah sich Raphael Wicky gezwungen, eine neue Lösung zu finden.

Er entschied sich, das System mit drei Innenverteidigern beizubehalten, wie er das immer tat in der Champions League, und beorderte Taulant Xhaka nach hinten. Zudem setzte er auf schnelle Gegenstösse und liess Dimitri Oberlin anstelle von Ricky van Wolfswinkel in der Spitze laufen und Blas Riveros für Raoul Petretta.

Am Samstag muss ein Sieg her

Es bringt alles nicht. In der zweiten Hälfte geht Fabian Frei in die Dreierabwehr zurück. City baut ab, Basel kommt zu mehr Möglichkeiten, aber Gündogan schlenzt den Ball schon bald ins Kreuz – 4:0. Dabei bleibt es. Auch dank einer Willensleistung der Basler entgehen sie der Schmach, noch einmal mit 0:5 gegen ein Team von Pep Guardiola unterzugehen wie damals 2008, als der Katalane mit Barcelona mit ebendiesem Resultat aus Basel abreiste.

City kann den Viertelfinal planen. Der FCB dagegen muss diese Lektion möglichst schnell verdauen. Schon am Samstag geht es in der Meisterschaft weiter gegen St. Gallen. Ein Sieg ist Pflicht, sonst dürfte die Königsklasse nach dem Rückspiel in Manchester lange kein Thema mehr sein in Basel.