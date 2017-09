Was hat sich Basel nach einer solchen Sternstunde gesehnt! Elf lange Spiele blieb der FCB in der Königsklasse ohne Sieg. Und jetzt watschen die Basler Benfica so richtig ab. Die Ausgangslage in der Champions League ist damit auf einmal glänzend. Da ZSKA Moskau zeitgleich gegen Manchester mit 1:4 verliert, liegen die Russen nun punktgleich mit Basel hinter den Engländern. Gegen Moskau spielt der FCB die nächsten beiden Partien. Ein Unentschieden und ein Sieg – und plötzlich ist man wieder ganz nah am Achtelfinal. Träumen erlaubt!