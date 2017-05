Der ehemalige FCB-Junior, zuerst zu Augsburg gewechselt und mittlerweile bei Ligakonkurrent St. Gallen, steht kurz vor einer Rückkehr. Er würde in das neue Konzept passen. In Basel aufgewachsen, noch jung, mit guten Perspektiven. St. Gallen hat das Interesse des FCB bestätigt, dieser dementiert nicht, Ajeti zurückholen zu wollen. Was beim FCB fast immer so viel bedeutet, wie dass das Gerücht wahr ist. Zusammen mit Sporar soll er sich in der nächsten Saison um den Startplatz streiten.

Doch zuerst steht noch der Cupfinal an. Dort braucht der FCB gegen den grossen Favoriten Tore. Damit tat sich Sporar bislang schwer, Janko und Doumbia überzeugten. Auch mit geringeren Einsatzminuten. Also müsste vieles für einen der beiden Routiniers sprechen. Das wird sich auch Janko denken. Auch wenn er ganz bescheiden auf eine erneute Nachfrage sagt: «Am Ende ist es nicht wichtig, wer am nächsten Donnerstag in Genf von Beginn an spielen darf. Am Ende ist nur wichtig, wer das Spiel gewinnt.»