Grosse Vorfreude: Basel will auch trotz Corona nicht auf seine EM verzichten

Vom 21. bis zum 25. April 2021 soll in Basel die Europameisterschaft der Kunstturner stattfinden. Dann werden an fünf Wettkampftagen insgesamt 30 000 Fans in der St. Jakobshalle erwartet. Sie können sehen, wie sich die europäische Turnelite vor den Olympischen Spielen einem wichtigen Leistungstest unterzieht. Für manchen Athlet und manche Athletin wird es gar noch um die Qualifikation für das Grossereignis im Sommer in Tokio gehen.

Die Kantonsregierung des Kantons Basel-Landschaft hat zusammen mit der St. Jakobshalle ein Schutzkonzept verabschiedet, das die Basler Organisatoren übernommen haben. Es sieht vor, dass die Zuschauer sich in der Halle und im Foyer aufhalten können. Am Dienstag, 27. Oktober 2020, startet der Ticketverkauf.