Multiple-Choice-Fragen

1. Wer ist der beste Angreifer:

a. Neymar

b. Lionel Messi

c. Cristiano Ronaldo – Er hat von allen am meisten erreicht.

d. Matias Delgado

2. Am meisten Sorgen bereitet mir, dass...

a. … das nukleare Säbelrasseln Nordkoreas und der USA.– Der Gedanke an Krieg ist beängstigend für uns alle.

b. ... wir das Auftaktspiel gegen YB verloren haben.

c. ... die Ungleichheit zwischen den verschiedenen Regionen dieser Welt.

d. ... ich mich verletzen könnte.

3. Das Highlight meiner bisherigen Karriere war …

a. ... mein erstes Länderspiel für Norwegen.

b. … der Sieg im Cupfinal gegen Cup-Monster Sion.

c. … der Wechsel zum FC Basel

d. … mein erstes Champions-League-Spiel mit dem FCB gegen Arsenal in London. – Eigentlich sind alles Highlights, aber die Champions League mit der Hymne war doch am Aussergewöhnlichsten.

Offene Fragen

1. Meine drei Lieblingsorte in Basel:

a. Das Joggeli.

b. Ein Mittagessen am Rhein.

c. Der Wald bei mir um die Ecke. Da gehe ich oft spazieren..

2. Meine grösste Sünde: Basler Läckerli (lacht).

3. Mein Held der Kindheit: Tarik, mein Cousin.

4. Mein Lieblingsverein im Ausland: Wenn ich wählen muss, dann Real Madrid. Wegen Zidane.

5. Das esse ich, wenn ich frei wählen kann/darf: So enttäuschend das sein mag: Ich liebe Pasta.

Entweder-Oder-Fragen

1. Norwegen oder Marokko? Beide. Ich gehe gerne im Sommer nach Marokko, wenn die Familie aus allen Regionen der Welt zusammenkommt. Die Kultur, das Essen. In Norwegen wuchs ich auf, da leben meine Freunde.

2. Bundesliga oder Premier League? Premier League. Da bin ich ganz Norweger. In Marokko ist es La Liga.

3. Museum oder Kino? Kino, keine Frage.

4. Tajine oder Fondue? Entschuldigung, aber Tajine. Eine Spezialität meiner Mutter.

5. Schwimmen oder wandern? Schwimmen.