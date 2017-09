Multiple-Choice-Fragen

1. Gegen diesen Verteidiger würde ich nicht gerne spielen:

a. Sergio Ramos

b. Thiago Silva

c. Jerome Boateng

d. Steve von Bergen

2. Wenn ich Sport am TV schaue, dann am liebsten ...

a. … den Wimbledon-Final.

b. ... die Ski-Abfahrt von Kitzbühel.

c. ... einen Formel-1-GP.

d. ... die Bergetappe der Tour de France.

3. An einem fussballfreien Tag …

a. ... lese ich ein Buch.

b. … gehe ich wellnessen mit der Freundin.

c. … würde ich am liebsten Skifahren/Snowboarden.

d. … spiele ich Playstation – und bin neben Manuel Akanji einer der besten im Team.

Offene Fragen

1. Meine drei Lieblingsorte in Basel:

a. Der Barfi, vor allem während den Meisterfeiern.

b. Der Rhein. Wenn mich Freunde besuchen, gehen wir auch schwimmen.

c. Der St. Jakob-Park.