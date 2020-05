Finanzdiskussion: Diese Grafiken zeigte Bernhard Burgener lieber nicht

Wegen dem Coronavirus ist aktuell noch nicht klar, wie und in welchem Rahmen die ordentliche Generalversammlung 2020 stattfinden wird. Dadurch verschiebt sich auch die Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Doch die Zahlen, die Burgener im Regionalfernsehen als Erfolg verkaufen will, sind wie so oft bei Zahlen und Statistiken nur ein Teil der Wahrheit.

Burgener sagt, seine Führung habe, was die Mannschaft angeht, im Vergleich zu seinen Vorgängern Wert geschaffen. Das ist allerdings nur so, weil Bernhard Heusler und Co die stillen Reserven 2016 sehr «vorsichtig geschätzt» haben. So steht es auch im Geschäftsbericht 2016 und das bestätigt auch der Vergleich mit den Marktwertschätzungen von Transfermarkt.de (siehe Grafik unten). Burgener schätzt riskanter und wohl auch realistischer. Denn tatsächlich werden Spieler mit Potenzial wie Albian Ajeti oder Noah Okafor meist für deutlich mehr Geld als ihr geschätzter Marktwert verkauft.