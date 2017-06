«Cecca» verlässt seinen Klub, weil er nicht als Maskottchen irgendeinen Job übernehmen will. Er spielt noch kurz bei Dornach in der Erstliga, dann bei den Old Boys. Erst als Spielertrainer, dann nur noch als Chef an der Linie. Daneben arbeitet er. Vollzeit. Als Mitinhaber einer Firma, die Bodenbeläge herstellt und verkauft. 30 Mitarbeiter.

Der erste Titel nach 22 Jahren

Sein Ende beim FC Basel ist kurz und knapp. Doch den Moment, als der FCB den Titel nach 22-jähriger Durststrecke endlich auf sicher hat, wird er nie vergessen. 24. April 2002, 3:0 im Neufeld gegen YB – drei Runden vor Schluss sind die Basler nicht mehr einzuholen. Mit dem Bus gehts zurück nach Basel, zum Ausbildungszentrum. Eine erste Delegation um Präsident René C. Jäggi und Mäzenin Gigi Oeri erwartet dort das Team. Als Trainer Gross aussteigen will, stellt sich Ceccaroni in den Weg. «Halt, halt, Herr Gross», sagt er keck. Gross erstaunt: «Was soll das Cecca?»

Ceccaroni geht als Erster raus, ruft jeden, der in Bern war, mit Namen auf. Applaus für jeden einzelnen. Genau gleich machen sie es später auf dem Barfi. «Das mit dem Aufrufen der Spieler, Trainer und Funktionäre – das habe ich erfunden», sagt Ceccaroni. Die Lachfalten in seinem Gesicht vertiefen sich. Stolz schwingt mit in seinen Worten. Er erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Über 30 000 Menschen versammeln sich in dieser Nacht auf dem Barfi, um ihre Helden zu feiern. «Ich hatte Tränen in den Augen, als wir durch die Stadt fuhren», erinnert sich Ceccaroni.

Wie der FCB zu zwei Sternen kam – die zwanzig Meistertitel des FC Basel in Bildern: